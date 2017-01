JVP NÖ: Danke für 25 starke Jahre

21.01.2017, 06:31 Uhr

Junge Volkspartei bedankt sich bei Landeshauptmann und blickt energisch Richtung Zukunft.

Presseaussendung der JVP.

Volle Kraft voraus

MICHELHAUSEN / BEZIRK TULLN (red). In den vergangenen 25 Jahren hat Landeshauptmann Erwin Pröll Niederösterreich in neue Zeiten geführt und extrem zur Modernisierung des Landes beigetragen. Die positiven Auswirkungen seiner Amtszeit gehen in die Geschichtsbücher ein.„Es hat stets eine gute Zusammenarbeit mit der JVP Niederösterreich geherrscht, wir konnten von einem guten gemeinsamen Arbeitsklima profitieren“, meint Landesobmann Bernhard Heinreichsberger. „Für uns Junge ist dabei einiges herausgesprungen. Pröll war stets auf junge Themen wie Bildung, Wohnen oder Infrastruktur fixiert und hat sein Ziel dabei nie aus den Augen verloren“, wie der Landesobmann weiter ausführt.

Heinreichsberger: „Umbruch muss genutzt werden“

Fokus auf Themen von morgen

„Mit seiner Amtsabgabe im Frühjahr wird eine Ära zu Ende gehen. Wir möchten Erwin Pröll für diese tolle Zeit danken. Er hat Niederösterreich zu einem Ort gemacht, an dem Junge eine Perspektive haben. Für uns ist klar: Der Umbruch, der im März stattfinden wird, muss für uns Junge genutzt werden.", gibt sich Heinreichsberger entschlossen.Beim Landesparteivorstand, dem Heinreichsberger ebenfalls angehört, wurde einstimmig LH-Stv. Johanna Mikl-Leitner als Kandidatin zur Landesparteiobfrau der VPNÖ nominiert. Mikl-Leitner wurde dabei auch von der JVP NÖ unterstützt. Weiters wurde mit dem JVP-Landesobmann eine Wahlkommission gegründet, die bis zum Landesparteitag einen Wahlvorschlag erarbeiten soll. Der Jungpolitiker möchte zukünftig den Fokus nicht nur auf Jugendthemen legen, sondern auch junge Politik forcieren. „Man kann in allen Bereichen junge Politik betreiben. Oft wünschen die Menschen das sogar. Wir werden diesem Wunsch nachkommen und mit mutigen Forderungen zu seiner Erfüllung beitragen", so Heinreichsberger.