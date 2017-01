Musikschule St. Andrä umrahmte Adventmessen in der Basilika und der Pfarrkirche St. Ulrich an der Goding

07.01.2017, 20:16 Uhr

Bereits seit einigen Jahren verkürzen SchülerInnen der Musikschule St. Andrä am 1. Adventsonntag in der Basilika St. Andrä und am 2. Adventsonntag in der Pfarrkirche St. Ulrich an der Goding mit ihrer Musik die Wartezeit auf Weihnachten.Den Musiklehrerinnen Liane Hassler , Klavier, und Marion Joham-Plattner, Blockflöte, die für die Auswahl und Einstudierung der Musikstücke verantwortlich zeichnen, gelang es auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm zusammenzustellen, das einerseits die Klavier, Schlagwerk und BlockflötenschülerInnen forderte und andererseits die Herzen der BesucherInnen der Adventmessen erwärmte.Übrigens waren diesmal auch Blockflötisten und Blockflötistinnen dabei, die die Musikschule St. Andrä bereits absolviert haben und zur Freude aller immer noch gerne Blockflöte spielen.