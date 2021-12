Die Hofkellerei des Palais Liechtensteins ist ein Treffpunkt für Genießer und Weinkenner am Alsergrund.

WIEN/ALSERGRUND. In einem lauschigen Eck im Liechtensteinpark befindet sich die "Vinothek & Bar Hofkellerei im Gartenpalais". Dort haben seit Juni 2020 Weinliebhaber und jene, die es noch werden wollen, die Gelegenheit, sich durch die erstklassigen Produkte der Familie Liechtenstein zu kosten.

Bei den Verkostungen werden edle Schmanckerl serviert.

Foto: Robert Herbst

hochgeladen von Miriam Al Kafur

Weinkenner müsse man dazu keiner sein, versichern die Leiterin der Vinothek, Andrea Baumgartner, und der Sommelier Michael Gruber-Doberer im Gespräch mit der BezirksZeitung. Das Team der Vinothek findet für jeden den passenden Wein.

Die Begeisterung, mit der die beiden über die lagernden Weine sprechen, ist ansteckend. "Es ist unser Wunsch, dass die Menschen unsere Weine kennenlernen", erzählt Gruber-Doberer.

Regelmäßige Verkostungen

Aus diesem Grund werden in der Vinothek regelmäßig Weinverkostungen veranstaltet, bei denen die breite Produktpalette probiert werden kann. "Unsere Verkostungen stehen meist unter einem bestimmten Leitthema und als Begleitung reichen wir unseren Käse, kleine Schmankerl und Rohschinken", so Baumgartner über die Verkostungen.

hochgeladen von Miriam Al Kafur

Alles, was in der Vinothek serviert wird, kann im hauseigenen Shop zu Ab-Hof-Preisen gekauft werden. In den großzügigen Räumlichkeiten gibt es neben verschiedenen Käse- und Weinsorten auch feinste Chutneys, Öle und Honig von den Weingütern. Baumgartner informiert gerne über die Herkunft der Delikatessen und gibt Tipps zur Zubereitung.

Von Riesling bis Schaumwein

Der Liebling der Alsergrunder ist der "Herrnbaumgarten", eine Cuvéetierung von Riesling und Grünem Veltliner, verrät das Team der Vinothek. Neben Rot- und Weißweinen gibt es auch eine feine Auswahl an Schaumweinen, die besonders gerne zu Weihnachten und Silvester getrunken werden: "Unser Sekt wird nach der Champagner-Methode zubereitet", erklärt der Sommelier. "Das heißt, dass er in der Flasche gegoren wird und die Perlen erst so entstehen."