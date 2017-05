Am Alsergrund entstehen 430 neue Parkplätze für die Anrainer

10.05.2017, 08:30 Uhr

Die Bezirksteile Alservorstadt und Rossau atmen auf: Zusätzliche Stellplätze erleichtern die Parkplatzsuche enorm.

ALSERGRUND. Mit Stand Mai 2017 gibt es im 9. Bezirk bereits 479 Anrainerparkplätze. Jetzt kommen in der Alservorstadt und in der Rossau 430 neue dazu. Die Kennzeichnung wird bis Herbst 2017 erfolgen. "Der Wunsch aus der Bevölkerung war dementsprechend groß. Gerade in diesen beiden Grätzeln mussten die Bewohner besonders lange nach einem Stellplatz suchen", sagt SPÖ-Bezirkschefin Martina Malyar.Da nur 20 Prozent aller Stellplätze für die Bezirksbewohner gekennzeichnet werden dürfen, hat sich Malyar noch ein paar Reserven behalten. Jetzt wird auf diese zurückgegriffen und es entstehen neue Parkplätze.

Am Alsergrund ist das Kontingent an Stellplätzen für die Bezirksbewohner noch nicht zur Gänze ausgereizt. "Es ist immer noch Luft nach oben", so Malyar. In den nächsten Monaten soll das Anrainerparken auch in weiteren Bezirksteilen eingeführt werden. "Die MA 46 prüft derzeit eine Erweiterung der Bereiche rund um die Volksoper und neue Zonen am Himmelpfortgrund", sagt Malyar.