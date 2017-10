Großbaustelle Alserbachstraße: Der Abriss hat begonnen

02.10.2017, 21:23 Uhr

Derzeit wird das Haus auf Nummer 23 abgerissen. Das Nachbarhaus folgt in den nächsten Wochen.

ALSERGRUND. Die Großbaustelle in der Alserbachstraße ist bereits voll im Gange und es rollen fleißig die Bagger. Derzeit wird das Gebäude auf Nummer 23 abgerissen, danach das desolate Haus auf Nummer 25. Die Abzweigung in die Marktgasse ist daher gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Liechtensteinstraße.Bis Mitte 2019 entstehen an beiden freiwerdenden Flächen insgesamt 56 Wohnungen und zwei Geschäftslokale.