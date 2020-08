Grandiose Nervensägen

In der Kultkomödie „Sonny Boys” treten die Großkaliber Michael Maertens, Petra Morzé &

Roland Koch im Schwimmenden Salon im Thermalbad Vöslau am 7. August auf.

BAD VÖSLAU. „Es ist eine der genialsten Komödien der Theaterliteratur”, ist sich Festivalintendantin Angelika Hager sicher. Und ebenso überzeugt kann man sein, dass die Kaliber-Kombo Michael Maertens, Petra Morzé und Roland Koch Neil Simons Blick auf zwei zerstrittene, gealterte Vaudeville-Stars, die mit Hilfe eines Agenten noch einmal auftreten sollen, zu einem Lacherfolg machen werden.

„Ein Stück, das ich schon immer einmal spielen wollte”, so Michael Maertens, der mit seinen zwei Kindern Wilma und Peter aus der Ehe mit Mavie Hörbiger vom Sommerurlaub aus Fuschl anreist. Roland Koch kommt aus seinem Feriendomizil auf der griechischen Insel Tinos und Petra Morzé aus der Bretagne. „Ich freue mich wahnsinnig, mit den langjährigen Kollegen wieder einmal spielen zu können”, sagt Petra Morzé, die in dem Stück in mehrere Rollen schlüpft, unter anderem in eine Krankenschwester: „Das Kostüm ist bereits aufgebügelt, Vöslau kann kommen!”