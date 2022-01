In diesen Zeiten der "Parkraumbewirtschaftung" in Baden, Wien etc. haben wir uns daran gewöhnt, dass wir mit unserem Geld nicht nur die örtlichen Geschäfte ernähren sollen, sondern auch die Kassen der Gemeinden. Und wenn man wie ich in Alland wohnt, wo die Öffis ein Trauerspiel sind, fährt man halt mit dem Auto...

Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, dass es in den Parkhäusern (ich parke öfters bei der Therme) nicht möglich ist, mit Bankomat zu zahlen. Das halte ich, freundlich gesagt, für hinterwäldlerisch und borniert. Wenn man uns schon das Geld aus der Tasche zieht, dann soll man uns bitte nicht dazu zwingen, immer Münzen dabei zu haben!!!!

In welchem Jahrhundert lebt man in Baden???

Jacqueline Nestler, Alland