GAINFARN. (Bericht. LPD NÖ) Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte am 30. Juni 2022, gegen 05.15 Uhr, einen Pkw auf der L 4007 im Gemeindegebiet von Gainfarn, aus Richtung Schwarzensee kommend in Fahrtrichtung Bad Vöslau.

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den dortigen felsigen Berghang geprallt sein. Der Pkw kam auf der Fahrerseite liegend, auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 82-jährige Fahrzeuglenker noch an der Unfallstelle.