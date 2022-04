Vom Mühlenland zum Industriestandort

Am 1. April eröffnete die neue Ausstellung im Museum Traiskirchen

Traiskirchen: Die Geschichte Traiskirchens wurde über viele Jahre geprägt von den Schloten und Shed-Dächern der hier ansässigen Industriebetriebe. Firmennamen wie Mully, Kammgarn, Blaschke, ÖLW, Imco und natürlich die Semperit haben für weit mehr als ein Jahrhundert das Leben in der Stadt wirtschaftlich und gesellschaftlich beeinflusst. Grund genug für das Museum Traiskirchen, im Rahmen der Sonderausstellung „Rauchende Schlote – Die Geschichte der Industrie in Traiskirchen“ den Werdegang vieler dieser Betriebe zu erzählen und ihre Bedeutung nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region hervorzuheben.

Wir zeigen etwa, was Adidas-Fußbälle mit Traiskirchen zu tun haben. Oder welche Schokolade einst in Tribuswinkel erzeugt wurde. Oder wussten Sie, dass in Möllersdorf jahrelang Mechaniken für die bekannten Wiener Klavierfabriken hergestellt wurden?

Ab 1. April bietet das Museum Traiskirchen in seiner neuen Sonderausstellung, die in Kooperation mit der New Design University (NDU) St. Pölten entstanden ist, Antworten auf viele Fragen rund um den Industriestandort, gibt einen Überblick über Höhepunkte der Industriegeschichte und zeigt historische Fotos in einer digitalen Medienstation.

Museum Traiskirchen; Wolfstraße 18; 2514 Traiskirchen

info@museum-traiskirchen.at

0664 2024197

www.museum-traiskirchen.at