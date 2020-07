Nach der erfolgreichen Renovierung der Helenenkirche wird nun das nächste Projekt für die Kirche in Angriff genommen: die Renovierung der historisch sehr wertvollen Kaufmann-Orgel.

Die Orgel wurde bereits abgebaut und soll in etwa einem Jahr vollständig renoviert und in frischem Glanz wieder eingebaut werden.

BADEN. Barbara Felsinger, die Obfrau des Vereines der Freunde von St. Helena, geht optimistisch an das Vorhaben heran:



„Bei der Renovierung der Kirche waren wir überwältigt von der Spendenbereitschaft der Badener und der Unterstützung durch Bund, Land, Gemeinde und Erzdiözese. Jetzt wollen wir auch die schadhafte Orgel herrichten, damit auch klanglich in der Helenenkirche alles passt.“

Fachleute, die den Zustand der Orgel kennen, bestätigen die absolute Notwendigkeit einer Sanierung.

Das Projekt wird auf Basis von Kostenvorschlägen von der Pfarre beauftragt und vom Referat für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien fachkundig begleitet. Für das Orgelprojekt kann an den Verein der Freunde von Sankt Helena gespendet werden. IBAN: AT32 2020 5010 0001 5089 (Sparkasse Baden)

Der Verein freut sich auch über neue Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15 Euro pro Jahr.

Spendenkoordinator ist Mag. Walter Reiffenstuhl, der gerne auch über die Möglichkeit zum steuerbegünstigten Spenden über das Konto beim Bundesdenkmalamt Auskunft gibt (Tel. 0676 7075310).

Die Orgel aus der Helenenkirche hat übrigens auch eine "Verwandte": Die 1960 eingeweihte Riesenorgel im Stephansdom (als Nachfolgerin der Riesenorgel von 1886, die beim verheerenden Dombrand im April 1945 zerstört worden war) wurde von Johann M. Kaufmann mit rund 10.000 Pfeifen erbaut.