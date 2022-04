Die nächste Medaille für BAC Youngster Marc Sagawe

BADEN. Bei der neu geschaffenen WIN Turnierserie am vergangenen Wochenende schaffte der 18jährige Marc Sagawe die nächste Top Platzierung. Nach seinen zwei österreichischen Meistertiteln und einer Bronzemedaille bei den österreichischen U19 Meisterschaften holte er dieses Wochenende eine weitere Bronzemedaille. Bei dieser Turnierserie treten die besten Nachwuchsspieler des Landes in verschiedenen Gruppen gegeneinander an. Marc ist in der Topgruppe 1 und konnte dort den guten dritten Rang belegen und die Bronzemedaille holen. Sieger wurde sein Doppelpartner Andre Pierre Kases.