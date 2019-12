Zum Jahresabschluss und als Weihnachtsfeier kochten sich die No Problem-Sportler/innen ein gesundes Weihnachtsmenü selbst und zwar in der Badener Kochwerkstatt Flotte Lotte.

Allen Köchen machte das Schneiden, Rühren und Zubereiten großen Spaß und waren sich einig, dass dieses Kochevent wiederholt werden sollte.

Beim gemeinsamen genießen der zubereiteten Speisen klang der Abend gemütlich aus.

Ein herzliches Dankeschön an unser Vorstandsmitglied Nicole Seiler für die Zurverfügungstellung ihrer Kochwerkstatt.