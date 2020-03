Verleihung des 1. Dan (Schwarzgurt) an Florian Paulitschke

Anlässlich des Bundeslehrganges des JJVÖ am 7. und 8. März 2020 in Pressbaum wurde dem No Problem Jiu Jitsu- Sportler Florian Paulitschke der 1. Dan (Schwarzgurt) verliehen.

Florian ist somit der erste Jiu Jitsu Sportler in Österreich mit Down Syndrom dem diese Ehre zu Teil wurde.

Der No Problem Jiu Jitsuka trainiert seit nunmehr 16 Jahren in der Gruppe von Trainer Günter Grill. Florian verfolgte in all den Jahren immer ehrgeizig sein Ziel und zeichnete sich besonders durch seinen Trainingsfleiß aus.

Durch die Verleihung des 1. Dan hat sich für Florian Paulitschke ein großer Traum erfüllt. Der Vorstand des Vereines gratuliert dazu recht herzlich.