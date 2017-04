28.04.2017, 09:55 Uhr

Regionalmuseum feiert Geburtstag

WEISSENBACH. Das einzige Museum für Heimatkunde im Triestingtal öffnet am 21. Mai um 15 Uhr seine Pforten für die heurige Sonderausstellung "30 Jahre Regionalmuseum". Gezeigt werden Pecher, Holzfäller, Brauchtum, große Söhne und Töchter aus dem Tal.

Dazu kommen in den anderen sieben Räumen Exponate aus dem gesamten Tal. Von der Spiegelfabrik Neuhaus bis zur Österreichischen K.u.K. Industriegeschichte bis zur Firma Ruag, die heute Satelliten und Raketenverkleidungen für die Raumfahrt erzeugt wird ein toller Überblick über die Industriegeschichte geboten. Die Öffnungszeiten sind von 1. Mai bis 31. Oktober an Sonn- und Feiertagen von 13.30 bis 17.30. Gruppen ab 7 Personen werden auch wochentags gegen telefonische Voranmeldung unter 02674-87822 oder 02674/87574 durchs Museum geführt.

