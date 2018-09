Blick in die Sterne - Merkur: Diplomatie heißt das Zauberwort!

23.09.2018, 11:38 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

22.09.18 Mit dem heutigen Eintritt des Planeten Merkur in das Zeichen Waage stehen in der Kommunikation und allgemeinen Verständigung bis 11.10.18 die Zeichen auf Diplomatie. Wir bemühen uns um eine schöne Ausdrucksweise und plaudern elegant, charmant und stilvoll.

Bei drohenden Konflikten ziehen wir es jedoch vor, zu schweigen. Entscheidungen fallen uns schwerer als sonst, weil wir die Harmonie nicht gefährden wollen. Auch beruflich können sich in diesem Zeitraum vermehrt neue Kontakte ergeben oder bestehende Geschäftsbeziehungen vertieft werden. Gespräche bezüglich Selbstverwirklichung und persönliche Aktivitäten sind jetzt begünstigt (Jungfrau). Bevor sich der Frieden einstellt, ist am heutigen Tag allerdings noch mit einigen Behinderungen zu rechnen. Ihre Leistungsfähigkeit schätzen Sie in diesen Tagen hier und da falsch ein. Überlegen Sie also bewusst, ob Sie derzeit anvisierte Projekte auch zu Ende bringen können (Löwe, Wassermann). Bei der Planung und Ausführung von Vorhaben oder bei Lernprozessen können auch Waage und Steinbock Geborene an ihre Grenzen stoßen. Überfordern Sie sich nicht damit, indem Sie zu verbissen weitermachen wollen.

Vor allem die Stiere, Skorpione und Wassermänner haben ihre liebe Not, sich zwischen persönlicher Freiheit und Bindung zu entscheiden. Überlegen Sie, ob Sie nicht zu hohe Ansprüche an Ihren Partner stellen. Sie möchten verwöhnt werden und das Glück einer Partnerschaft genießen, gleichzeitig fühlen sie sich schnell eingeengt und vom Partner bevormundet. Schätzen Sie doch die Vielseitigkeit an Ihrem Partner anstatt an ihm herumzunörgeln. Die Zwillinge, Waagen und Wassermänner sind heute die Meister des geistreichen Smalltalks, den Wassermännern sollte man jedoch nicht widersprechen oder in die Quere kommen, Uranus macht sie besonders reizbar. Die Löwe und Schütze Geborenen können durch den Waage Merkur mehr Diplomatie und Einfühlungsvermögen in Gesprächen einbringen, was sicherlich so manchen Geschäftsabschluss positiv beeinflusst. Die Krebse tun sich heute schwer, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen, zu viel Druck von außen und aufgezwungene Pflichterfüllung dämpfen ihre Lebensfreude.