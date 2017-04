Blick in die Sterne - Neumond: Gut Ding braucht Weile!

24.04.2017, 20:10 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

26.04.17 Der heutige Neumond in Stier rückt Themen wie Besitz, Materie, Substanz, Tradition und Werte in den Vordergrund. Unser Bestreben sollte eine Ausgewogenheit zwischen materiellen und geistigen Werten sein. Diese Zeitqualität ist günstig für Tätigkeiten, die ein solides, materielles Fundament erfordern. Man kann alles beginnen, was zur Vollendung Ausdauer und Zeit erfordert. Beruflich ist eine passende Zeitqualität für gesellschaftliche Kontakte, auch für Vergnügungen und künstlerische Betätigungen sollten Sie etwas Zeit einplanen.

Der Neumond begünstigt die Vorhaben der Stiere, Jungfrauen und Steinböcke, die heute ihre Projekte realistisch, pragmatisch und konzentriert verfolgen können und dafür auch die notwendige Ausdauer mitbringen. Sie verfügen über genug Kraft, Energie, Optimismus und Durchsetzungsfähigkeit, um ihre Ziele heute spielend leicht zu erreichen. Die Zwillinge der 1. Dekade und Waagen und Steinböcke der 2. Dekade sollten heute nicht übermütig werden und kein unnötiges Risiko eingehen. Boshafte Äußerungen kommen ihnen heute besonders schnell und leicht über die Lippen, womit sie sich langfristig viel kaputt machen können. Die Widder der 3. Dekade können ihren zukunftsorientierten Ideen Vertrauen schenken, denn diese können, die notwendige Geduld vorausgesetzt, langfristig umgesetzt werden. Die Widder und Schützen der 3. Dekade können begeistert neue Dinge in Angriff nehmen, die praktisch und dauerhaft realisiert werden können. Auch die Krebse und Fische der 1. Dekade profitieren dank Neumond von einer verstärkten Aktivität und können ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck bringen.