15.10.2017, 21:28 Uhr

2x Vize- Landesmeistertitel Bowling im Doppel gehen nach Baden

Am Sonntag den 15.10. 2017 fand das Finale der Landesmeisterschaft im Damen und Herren Doppel in der Pleasureland Bowlinghalle in Wr. Neustadt statt.

Die Erfolgsserie des BC-Baden geht somit in dieser Saison weiter. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren konnte der Vize-Landesmeistertitel nach Baden geholt werden.Bei den Damen holten sich Isabella Rohrhofer und Petra Schadner und bei den Herren Stefan Schmid und Peter Rohrhofer die Silbermedaillen.

Sie werden NÖ am 25./26.11.2017 bei den in Wr.Neustadt statt findenden Staatsmeisterschaften vertreten.

