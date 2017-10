Flughafen Wien investiert über € 5 Millionen in neue Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge

07.10.2017, 16:04 Uhr

„Sicherheit steht für Flughäfen im absoluten Vordergrund und der Flughafen Wien setzt hier auf die modernsten Technologien. Rosenbauer ist der führende Hersteller für Flughafenlöschfahrzeuge, die Fahrzeuge kommen auf den weltweit größten Flughäfen zum Einsatz. Mit dem Panther erweitern wir unsere Einsatzflotte auf das derzeit höchste technologische Level und wir freuen uns besonders, dass das derzeit größte und modernste Feuerwehreinsatzfahrzeug aus Österreich kommt.“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Flughafen Wien modernisiert seine Flughafenlöschfahrzeug-Flotte

Aktuell modernisiert der Flughafen Wien seine gesamte Flughafenlöschfahrzeug-Flotte. Schon im Einsatz ist seit März 2017 eine neue Rettungstreppe E8000/E3000 von Rosenbauer. Die derzeit rund fünf Löschfahrzeuge am Flughafen Wien werden sukzessive gegen modernere Geräte ausgetauscht: Bis Jahresende werden zwei neue Panther 6x6 S von Rosenbauer in den Dienst gestellt. Im Jahr 2018 werden weitere vier neue Panther 8x8 in den Fuhrpark aufgenommen. Damit wird der Flughafen Wien über die weltweit modernste Flotte an Flughafenlösch- und Rettungsfahrzeugen verfügen. Insgesamt geht mit dieser Modernisierung eine Reduktion der Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge und eine damit verbundene Einsparung von rund € 4 Mio. bis 2018 einher.



Leistungsoptimiertes Highend-Fahrzeug mit neuer Pumpe und Kabine

Der Panther 8x8 ist das leistungsstärkste Flughafenlöschfahrzeug aus dem Hause Rosenbauer. Er kommt auf internationalen Großflughäfen zum Einsatz, die über zwei oder mehr Landebahnen verfügen und Flugzeuge wie den Airbus A380 bedienen - darunter große Luftfahrtdrehscheiben, wie die beiden Pariser Flughäfen Orly und Charles de Gaulle, die deutschen Drehkreuze Berlin und Düsseldorf sowie die Flughäfen Athen, Genf, Moskau, Oslo und Prag.