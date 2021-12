Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Wagen am 26. Dezember 2021 gemeinsam mit zwei 16-jährigen Freunden in Eggelsberg auf der Ibmer Moos Landesstraße Richtung Ibm unterwegs.



IBM. Gegen 14.45 Uhr hielt der 17-Jährige das Auto im Kreuzungsbereich mit der Heratinger-Gemeindestraße an, da einer der beiden 16-Jährigen unbedingt einen der mitgeführten und am heutigen Tag gekauften Böller zünden wollte. Der Jugendliche stieg aus und versuchte die Zündschnur anzuzünden. Plötzlich explodierte der Böller und fügte dem 16-Jährigen an beiden Händen schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.