HELPFAU-UTTENDORF (kat). Seit 2008 hat Josef Leimer die politische Fäden in der Marktgemeinde Helpfau-Uttendorf in der Hand. Der ÖVPler ist neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister auch Obmann des Wasserverbands Mattig und aktives Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr im Ort. "Für mich ist das Besondere an Uttendorf, dass die Zusammenarbeit in der Gemeinde so gut funktioniert. Die Gemeinde ist ein Betrieb, der nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten. Ich bin stolz, dass ich Bürgermeister von Helpfau-Uttendorf bin", so Leimer.