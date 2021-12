In Lochen am See wird am 8. Jänner geimpft - keine Voranmeldung nötig.



LOCHEN AM SEE. Am Samstag, den 8. Jänner 2022, findet wieder ein Pop-Up-Impftag, ohne Anmeldung und auch für "Nicht-Lochener", von 14 bis 17 Uhr in der Ordination von Dr. Marlies Spitzer-Hable statt. Geimpft wird mit BioNTech-Pfizer.