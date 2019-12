Bei der Weihnachtsfeier der Schule bedankten sich die 1. Hilfe Beauftragten Olivia Zaglmayr, Eva Kettl, Direktorin Anita Aigner und die Schulsprecher bei Frau Lettner für die großzügige Spende. Frau Wagner, die Jugendrotkreuzbeauftragte des Bezirkes Braunau überreichte die Dankesurkunde.

1. Hilfe Kurse sind seit vielen Jahren fixer Bestandteil des Ausbildungsprogrammes der NMS Altheim. Nun können nicht nur die 16-stündigen Kurse in den 4. Klassen stattfinden, sondern ab der 1. Klasse alle SchülerInnen in den grundlegenden Kenntnissen geschult werden. Die Wiederbelebung wird in mindestens zwei Unterrichtseinheiten pro Schuljahr Thema im Unterricht sein.

Die Kinder lernen so, dass richtiges Helfen nicht schwer ist.

Der plötzliche Herztod gilt in der westlichen Welt als dritthäufigste Todesursache. Statistisch erleidet jeder zehnte Mensch einen außerklinischen Herzstillstand. Von den 12.000 Österreicherinnen und Österreichern, die im Laufe eines Jahres einen plötzlichen Herzstillstand erleiden, versterben etwa 10.000. Mehr als 1.000 davon könnten zusätzlich gerettet werden, wenn mehr Laien sofort nach dem Herzstillstand mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden.

Der Rettungsdienst kommt im Durchschnitt nach frühestens acht bis elf Minuten, das Gehirn stirbt jedoch bereits nach drei bis fünf Minuten. In mehr als 60 Prozent wird ein Herzstillstand von Laien beobachtet. Wenn diese sofort mit der Herzdruckmassage beginnen, verdreifacht sich die Überlebensrate (ARC).