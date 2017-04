Wenn das Wetter mitspielt, öffnen die ersten Freibäder am 1. Mai

25.04.2017, 09:00 Uhr

"Wir reagieren flexibel"

Im Freibad in Braunau sorgt die umweltfreundliche Erwärmung mit Geothermie- und Solarenergie für ein angenehme Wassertemperatur von 24 Grad Celsius. Bedingt durch das teils wechselhafte Wetter zählte der Sommer 2016 hier nicht zu den besucherstärksten. Insgesamt kamen 55.515 Badegäste ins Freibad. Zum Vergleich: Im Traumsommer 2015 waren es fast 84.800. Bestbesuchter Tag im vergangenen Jahr war der 10. Juli mit 2.754 Gästen. Zu Ende des Sommers konnte man sich nochmals über eine Schönwetterperiode freuen. "Für heuer hoffen wir natürlich auf einen schönen, warmen Sommer und zahlreiche Badegäste", sagt Bürgermeister Johannes Waidbacher. "Soweit möglich, reagieren wir auch kurzfristig flexibel auf das Wetter – so wie bei der Verlängerung der Freibadsaison im vergangenen September." Sieben Bademeister sind im Braunauer Bad beschäftigt und kümmern sich neben der Badeaufsicht auch um Wartung- und Instandhaltungsarbeiten.

"Oft ist es reine Nervensache"

Letzte Saison für das "alte" Schwimmbad

"Es kommen mehr Auswärtige als Einheimische"

Start um eine Woche verschoben

Bad in Maria Schmolln bekommt Solaranlage

Keine gröberen Unfälle

Im Freibad Mattighofen wäre Saisonstart am Wochenende vor dem 1. Mai. "Wird vermutlich ins Wasser fallen", meint Bademeister Hans Demm angesichts der Wetterprognosen. Im vergangenen Jahr besuchten 25.600 Menschen das Freibad in Mattighofen. Der beste Tag war auch hier der 10. Juli mit 1.565 Badegästen. "Unsere Besucher kommen eher von auswärts", sagt Demm. Gefragt nach seinen Hauptaufgaben als Bademeister, erklärt er: "Das fängt an mit dem Umgang mit Menschen verschiedener Nationen, dem Umgang mit Jugendlichen, sehr wichtig ist natürlich, Sauberkeit und Hygiene im Bad zu erhalten. Manchmal ist die Arbeit aber auch reine Nervensache", schmunzelt Demm.Auch im Altheimer Schwimmbad geht es offiziell am 1. Mai los. Da die Becken geothermisch beheizt werden, herrscht hier eine konstante Badetemperatur von zirka 28 Grad. 2016 haben rund 42.000 Personen das Bad besucht. "Die Saison lief eher gut, vor allem, weil wir im September noch Badewetter hatten", erzählt Martin Steinberger von der Stadtgemeinde Altheim. Die besten Monate waren Juli und August. "Im Jahr 2017 starten wir das letzte Mal im alten, nicht sanierten Schwimmbad in die Saison. Im Herbst beginnen dann umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Die Badesaison 2018 wird dann im neu sanierten Schwimmbad starten", freut sich Steinberger.In Ostermiething kann ab dem 1. Mai in den auf 26 Grad beheizten Becken geplantscht werden. Im vergangenen Jahr zählte man hier 22.000 Gäste. "Aufgrund des unbeständigen Wetters lief die Saison eher schlecht. Am bestbesuchten Tag kamen zirka 1.000 Badegäste", erzählt Badewart Christoph Berger. "Für die heurige Saison erwarten wir uns viel Sonnenschein und Badewetter", so seine Hoffnung. Die Besucher kommen aus einem Umkreis von zirka 20 Kilometern, also auch aus dem Raum Salzburg und Bayern. "Insgesamt betrachtet kommen mehr Auswärtige als Einheimische."Laut Bademeister Karl Daxecker wird die Saison im Freibad Mauerkirchen heuer aufgrund der Wetterlage eine Woche später – und nicht, wie gewohnt, schon am 2. Mai starten. Die Badetemperatur in Mauerkirchen beträgt in der Regel 24 Grad. 14.000 Gäste zählte man hier in der letzten Saison, die damit wetterbedingt eher schlecht lief.In Maria Schmolln wird die Badesaison voraussichtlich auch erst Mitte/Ende Mai beginnen. Hier wird heuer eine Solar-Anlage installiert, durch die die Becken schneller beheizt werden können. Aufgrund der unbeständigen Wetterlage lief die letzte Saison eher mäßig. In der Regel tummeln sich in der Schmolln Mitte bis Ende August die meisten Badegäste, wobei es sich hauptsächlich um Einheimische oder Besucher aus umliegenden Dörfern handelt.Abgesehen von kleineren Blessuren wie Schürf- oder Platzwunden und den einen oder anderen Insektenstich gab es in allen Freibädern in der letzten Saison lediglich kleinere "Unfälle".