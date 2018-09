Vorgeschmack auf Oktoberfest und Herbstmesse

08.09.2018, 08:22 Uhr

Zuvor hieß Festwirt Helmut Zeiler namentlich die anwesenden Ehrengäste willkommen. Mit dabei waren nicht nur Vertreter der beiden Nachbarstädte am Inn, sondern auch Verantwortliche der Messe Braunau. Hier konnte auch Messe-Obmann Herwig Untner mit einigen Vorstandsmitgliedern begrüßt werden. Zeiler dankte für die gute Zusammenarbeit und freute sich, den Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein ausgewogenes Oktoberfestprogramm für Jung und Alt präsentieren zu können.

Bürgermeister Johannes Waidbacher hob die hervorragende grenzüberschreitende Zusammenarbeit heraus, die auch zum guten Gelingen der Veranstaltung beiträgt. Ein besonderes Lob gab es für den Seniorennachtmittag, der mittlerweile gemeinsam durchgeführt wird. Abschließend wünschte Geschäftsführer Josef Schumacher vom Traunsteiner Hofbräuhaus einen erfolgreichen und schönen Festverlauf.Das Braunauer Oktoberfest startet am Donnerstag, 13. September, und endet am Sonntag, 16. September. Die offizielle Eröffnung der Herbstmesse in Braunau ist am Freitag, 14. September, um 10 Uhr. Die Messe ist bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.