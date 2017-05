Safety Tour 2017: Heimsieg für die Volksschule Mauerkirchen

03.05.2017, 14:33 Uhr

4a der VS Mauerkirchen siegt zu Hause

Zum bereits 18. Mal sucht der OÖ Zivilschutz mit seiner Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade „Safety Tour“ diejenige Volksschulklasse, die in Sachen Selbstschutz und Eigenvorsorge in Oberösterreich die Nase vorn hat. In elf Bezirksbewerben wird heuer um den Einzug ins Landesfinale gekämpft, das am 30. Mai in Leonding stattfindet.Große Freude herrschte bei der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade für den Bezirk in der Gemeinde Mauerkirchen. Die 4a der VS Mauerkirchen holte sich den Heimsieg – knapp vor der 4b der VS Mauerkirchen. Dritter wurde die 4. Klasse der VS Schneegattern. Sichtlich stolz auf "seine" Schüler war bei der Siegerehrung auch Mauerkirchens Bürgermeister Horst Gerner, der gemeinsam mit Pflichtschulinspektor Johann Zillner, Abschnittskommandant Karl Ertl und Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter-Stv. Wolfgang Bernroithner und Zivilschutz-Bezirksleiter Mario Grabner den Teilnehmern gratulierten.Somit darf die 4a-Klasse der Volksschule Mauerkirchen am Landesfinale in Leonding teilnehmen.Die Kinder mussten Sicherheitsfragen beantworten, ihr Können beim Löschbewerb unter Beweis stellen und einen Sicherheitsparcours mit dem Fahrrad absolvieren. „Selbstschutz soll schon bei den Kindern anfangen, deswegen lernen die Volksschüler bei der Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade spielerisch Gefahren zu vermeiden und bewusst mit Gefahren umzugehen“, sagt OÖ.-Zivilschutz-Präsident Michael Hammer.Für jeden Schüler, der am Wettbewerb teilnimmt, gibt es eine persönliche Urkunde. Die ersten drei Siegerklassen erhalten bei der Siegerehrung einen Pokal und eine Klassenurkunde.Als Rahmenprogramm konnten sich die Volksschüler bei den Einsatzkräften über die Aufgaben der Feuerwehr und des Roten Kreuzes informieren. Diese präsentierten Fahrzeuge und Geräte und erzählten von ihrem Arbeitsalltag.Nähere Infos und Fotos gibt es aufFotos: OÖ. Zivilschutz