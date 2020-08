60 kostenlose Performances, Konzerte und musikalische Spaziergänge: Das "Ensemble Studio Dan" bringt die Brigittenau 26. August bis 4. September zum Schwingen.



BRIGITTENAU. Musik und Kunst an öffentlichen Plätzen der Brigittenau bietet "Studio Dan – Verein für Neue Musik" mit dem Projekt "ZONK!?!!" von Mittwoch, 26. August, bis Freitag, 4. September. Im Zentrum stehen die Installation von Klangskulpturen und damit verbundene Musikdarbietungen. Der Eintritt ist frei.

Dabei erleben die Menschen verschiedene Musikstile, Installationen, Klanginstallationen sowie Performance und Tanz bei der S-Bahnbrücke Hellwagstraße, unter der Friedensbrücke oder im Allerheiligenpark quasi „im Vorübergehen“. Alle Konzerte werden live auf der Facebook-Seite von "Studio Dan" übertragen.

Musik und Kunst „im Vorübergehen“

Die Spielorte reichen von der Friedensbrücke über den Brigittaplatz bis zum Allerheiligenpark und der Unterführung am Friedrich-Engels-Platz. Auch finden einige Konzerte in Galerien wie dem "New Jörg" (20., Jägerstraße 56) und dem "Kluckyland" (20., Othmargasse 34) statt oder im Perinetkeller (20., Perinetgasse 1).

Den Auftakt für das "ZONK!?!!" macht das "Studio Dan Ensemble" am Mittwoch, 26. August, um 10 Uhr am S-Bahnsteig Handelskai und um 12 Uhr am Brigittaplatz. Zehn Tage lang folgen flashmobartigen Performances als auch angekündigte kleine Konzerte mit Klassikern der zeitgenössischen Musik wie James Tenney oder Terry Rileys sowie aktuelle komponierte Musik von Julia Purgina, Christof Ressi, Christian F. Schiller und Nik Hummer. Zudem gibt es Improvisation von Susanna Gartmayer, Martin Siewert und Bernhard Breuer.

Zu sehen und hören gibt es etwa das "Studio Dan Ensemble" (Foto), "The Soundpainting Experiment" oder "Blech Hoch Zwei".

Foto: Julia Wesely

hochgeladen von Kathrin Klemm

Als Solisten des Ensembles sind Vertreter der Wiener zeitgenössischen Musikszene wie Damaris Richerts, Viola Falb, Leo Riegler, Dominik Fuss, Manuel Mayr oder Sophia Goidinger-Koch mit dabei. Auch gibt es ausgefallene Performances mit Sirenen , klingende Reiskocher, Plattenspieler, Orgeln, TamTam-Becken oder Gansophon.

Soundpainting und musikalische Spaziergänge

Erweitert wird das musikalische Programm von "ZONK!?!!" um Kooperationen mit Eva-Maria Schaller (Tanz und Choreographie), Peter Kutin (Installation) als auch internationalen Gäste wie Ceren Oran (Soundpainting, Tanz), Matthias Muche und dem Ensemble "STUDIO PERCUSSION graz".

Ganz besonders freuen sich die Veranstalter auf die geführten, musikalischen Spaziergänge am 29. und 30. August. Interessierte müssen sich hierfür bis Mittwoch, 26. August, unter info@studiodan.at anmelden.

Das ganze Programm gibt es online auf der Homepage von "Studio Dan".