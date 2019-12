Da ich nicht mehr so schnell bin wie das Christkind, und daher nicht immer und überall zur gleichen Zeit sein kann, muss ich schon heute mit meinen Weihnachts - und Neujahrswünschen beginnen:

Ich wünsche Euch und Euren Lieben, ein gesegnetes, friedliches, ruhiges, und ein fröhliches Weihnachtsfest

Mögen Euch nur Liebe, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im Jahre 2020 begleiten

Dies wünscht euch

Koller Josef

Der kleine Baumwollfaden –

Eine Weihnachtsgeschichte

Was kann ich schon?

Niemand braucht mich,

Niemand mag mich,

und ich mich selbst am wenigsten!

So sprach der kleine Baumwollfaden,

legte traurige Musik auf und fühlte sich

ganz niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid.

Währenddessen läuft draußen in der kalten Nacht ein Klümpchen Wachs

in der beängstigenden Dunkelheit verzweifelt umher.

"Für eine dicke Weihnachtskerze bin ich viel zu klein" jammert es

"und wärmen kann ich kleines Ding alleine auch niemanden.

Um Schmuck für eine tolle große Kerze zu sein, bin ich zu langweilig.

Ach was soll ich denn nur tun, so alleine in der Dunkelheit?"

Da kommt das kleine Klümpchen Wachs

am Häuschen des Baumwollfadens vorbei!

Und da es so sehr fror und seine Angst so riesig war,

klopfte es schüchtern an die Türe.

Als es den niedergeschlagenen kleinen Baumwollfaden sah,

kam ihm ein wunderschöner Gedanke.

Eifrig sagte das Wachs:

"Lass dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden."

Ich hab' da so eine Idee:

"Wir beide tun uns zusammen."

"Für eine große Weihnachtskerze

bist du zwar als Docht zu kurz

und ich hab' dafür nicht genug Wachs,

aber für ein Teelicht reicht es allemal.

Es ist doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden,

als immer nur über die Dunkelheit zu jammern!"

Ein kleines Lächeln huschte über das Gesicht des Baumwollfadens

und er wurde plötzlich ganz glücklich.

Er tat sich mit dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte:

"Nun hat mein Dasein doch einen Sinn."

Wer weiß,

vielleicht gibt es in der Welt

noch mehr kurze Baumwollfäden und kleine Wachsklümpchen,

die sich zusammentun könnten,

um der Welt zu leuchten?!