SOMMEREIN (flake). Nur noch drei Wochen dauern die Vorbereitungen zur lang erwarteten neuen Saison. Die fußballfreie Zeit geht dann vollends zu Ende. Gut in Schuss zeigt sich dabei schon der SC Sommerein. Der 1. Klasse Ost-Verein zeigte schon in den letzten Saisonen auf und wird auch heuer wieder vorne mitmischen. Im Probegalopp gegen den burgenländischen Verein FC Andau gab es letztlich einen 3:2 Heimsieg. Die Tore der Hausherren steuerten Felix Poigenfürst, Kevin Korherr und Domink Loch bei. Die Meisterschaft startet am 22. August mit der Partie gegen Berg.