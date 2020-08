BRUCK/LEITHA. Das LernQuadrat Bruck an der Leitha übersiedelte mit Anfang August in neue Räumlichkeiten. Am Leithagürtel 16 erwartet die Schüler eine helle, freundliche Atmosphäre in einem markanten Haus in zentraler Lage. Standortleiterin Katharina Schulz freut sich auf den Neustart: „Nur in angenehmer Umgebung lässt es sich erfolgreich lernen. Darum ist es wichtig, dass sich Schüler von Anfang an bei uns wohl fühlen und gerne zu uns kommen. Kinder und Eltern vertrauen uns, weil sie spüren, dass wir uns ernsthaft um schwierige Schulsituationen kümmern.“

Anlässlich der Übersiedlung verschenkt das LernQuadrat Bruck anNeukunden „Kennenlern-Gutscheine“ für einen Monat Gratis-Nachhilfe. Interessierte Eltern und Schüler können sich die Gutscheine Ende August im Lernquadrat Bruck abholen.