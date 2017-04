Die Traditionsbäckerei Smutny in Bruck an der Leitha

19.04.2017, 21:35 Uhr

Das Generationenunternehmen mit Charme und Fleiß

Alsseinein Bruck an der Leitha eröffnete, konnte er nicht ahnen, daß sein Gründungswerk nochspäter mit vollem Elan und Freude weitergeführt würde. Damals belieferte er auch die Kantine des- heutige Benedek-Kaserne, täglich mit frischem Brot und Gebäck.war zu dieser Zeit noch eine, heute unvorstellbar!

Das 140 jährige Jubiläum wurde erst im Vorjahr mit einer Auszeichnung der Stadtgemeinde Bruck gebührend gefeiert.

Der Familienbetrieb mit urigem Flair und Gewölbedecke wurde vonEigentlich sind ihre Wurzeln ja in Hainburg an der Donau erzählt sie mir voll Freude und ein wenig Stolz.Imsteht nun Hermine Smutny-Brinda heute 85 jährig zusammen mit ihrer Tochter Susanne, noch immer rüstig und voller Elan zeitig in der Früh auf. Von Montag bis Samstag täglich ab 7 bis 12 Uhr ist das Geschäft geöffnet.In Handarbeit werden gemeinsam mühsamund vielerlei Süß -und Mehlspeisen zubereitet.Statt Weizenmehl wird hauptsächlich Dinkelmehl verwendet, da es weitaus bekömmlicher ist. Vor allem dieNicht ganz so alt ist der markant blaue VW-Bus mit dem, der später jahrelang das frische Gebäck transportierte.Heute in Privatbesitz erinnert die bestehende weiße Aufschrift noch immer an einst geschäftige Zeiten.Dastrotz harter Konkurenz rundherumWeil hier