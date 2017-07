Ein Jahr Haft für Profi-Ladendieb

26.07.2017, 16:39 Uhr

Durstiger Slowake klaute in Bruck Lebensmittel und allerhand Feuerwasser

BRUCK/KORNEUBURG (mr). Der 34-jährige Angeklagte ist ein professioneller Ladendieb, der in seiner Heimat bereits 4 ½ Jahre gesiebte Luft geatmet hat.Mag auch der soziale Störwert des einzelnen Deliktes eher gering sein, aber bei zwölf Vorstrafen in der Slowakei (davon elf einschlägig) muss eine fühlbare Reaktion erfolgen, zumal diese Form der gewerbsmäßig begangenen Diebstähle mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht ist.Nicht nur, dass der in verschiedenen Supermärkten in Bruck in mehrfachen Angriffen zahlreiche Lebensmittel und Schnapsflaschen klaute, als er am 19. Juni nach einem Diebstahl festgenommen wurde behauptete er eine falsche Identität.Er gab nämlich den Polizeibeamten Name und Geburtsdatum seines besten Freundes an, ja selbst die Vornamen von dessen Eltern konnte er richtig nennen.Dass er dadurch den Tatbestand der Verleumdung verwirklicht hat, will er nicht bedacht haben, beteuerte er vor Gericht. Richter Martin Bodner fällte wegen gewerbsmäßig begangener Diebstähle und Verleumdung einen Schuldspruch und verhängte eine unbedingte Freiheitsstrafe in der Dauer von einem Jahr. Der Angeklagte erklärte, auf Rechtsmittel zu verzichten.