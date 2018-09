Mit Weihnachtsgrüßen aus Moskau auf der A4 gestoppt

11.09.2018, 15:02 Uhr

Von Moskau um die WeltMinuten später waren die von Autofahrern alarmierte Polizei und Mitarbeiter der ASFINAG zur Stelle. Es handelte sich um keinen schlechten Scherz, sondern vom Kindheitstraum eines Russen. Die ASFINAG-Traffic-Manager Mario Hans und Alexander Majefsky: "„Wir haben uns dann auf Englisch mit ihm unterhalten und er hat gemeint, er erfülle sich einen Kindheitstraum. Er will mit dem Fahrrad um die Welt und das eben in diesem Kostüm.“ Gestartet ist er in Moskau, von Bratislava wollte er nach Wien, fuhr aber versehentlich auf die Autobahn. "

Naschereien im SackUnterwegs in weihnachtlicher Mission bot er den Einsatzkräften Süßigkeiten an. Der Weihnachtsmann wurde von der A4 auf eine Landstraße eskortiert, wo er seine Fahrt fortsetzte.