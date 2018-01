Millionen für die Kinderbildung

19.01.2018, 21:47 Uhr

Schul- und Kindergartenfonds bewilligt Förderungen von 2,4 Mio. Euro

BEZIRK. "Bildung ist der wichtigste Baustein für ein erfolgreiches Leben", betont Bildungslandesrätin Barbara Schwarz anlässlich der kürzlich erfolgten Bewilligung von 2,4 Mio. Euro an Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds für Projekte im Bezirk Bruck. Dadurch kann unter anderem der Um- und Zubau der Volksschule Enzersdorf unterstützt werden. "Klar ist, dass jeder Euro, der den Schulen und Kindergärten zugute kommt, sich in der Zukunft mehrfach auszahlen wird", so LR Schwarz und LAbg. Gerhard Schödinger unisono. Deshalb sei es auch wichtig, dass weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt werden.