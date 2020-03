Es war wieder ein voller Erfolg. Es gab wieder Wurst, Presswurst, Schnitzeln, Blutwurst , es wurde wie immer alles zu wenig.

Anwesend war wieder aus Politik Landtags Präsidentin Verena Dunst, Bgm.Leo Radakovits, Vize Bgm.Helmut Kovacsits ,Wolfgang Sodl.

Es wahren wie jedes Jahr 10 bis 12 Ortsgruppen anwesend , ein danke an alle die dazu beigetragen haben, das alles so super geklappt hat.

Obm Engelbert Hajszan bedankt sich bei allen die dazu beigetragen haben das alles so gut geklappt hat.