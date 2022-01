Die Landespolizeidirektion pricht in einer Aussendung von einer ruhigen Silvesternacht im Burgenland. Schwerpunkte des verstärkten Streifendienstes waren die Kontrolle der auf 22 Uhr festgelegten Sperrstunde in Gastronomiebetrieben und die Einhaltung der COVID-Bestimmungen bei sonstigen Zusammenkünften sowie die Vollziehung des Pyrotechnikgesetzes.

BURGENLAND. Zwischen 31. Dezember, 7 Uhr und 1. Jänner 2022, 7 Uhr gab es insgesamt 49 Einsätze im Zusammenhang mit dem Pyrotechnikgesetz. Dabei wurden sieben Anzeigen erstattet.

Feuerwerksunfall

Ein 32jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat sich beim Abfeuern eines Feuerwerksartikels gegen 2.30 Uhr des 1. Jänner unbestimmten Grades an der Hand verletzt und wurde im Krankenhaus Eisenstadt medizinisch versorgt.

Verkehrsunfall im Bezirk Oberwart

Im Bezirk Oberwart ereignete sich am 31.12.2021, gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Sowohl die Lenkerin als auch der Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus Oberwart versorgt. Sowohl bei der Lenkerin, als auch beim Beifahrer – er hatte zuvor ein Fahrzeug gelenkt – wurden positive Alkomattests durchgeführt. Die nötigen Anzeigen werden erstattet.

Kundgebungen

Außerdem fanden im Burgenland insgesamt zwei Kundgebungen statt. In Jennersddorf wurde in der Zeit von 11 bis 14.20 Uhr des 31. Dezember eine Versammlung unter dem Motto „Miteinander für die Impffreiheit“ abgehalten, an der ca. 110 Personen teilnahmen. Es ist dabei zu keinen Zwischenfällen gekommen.

In Stegersbach fand in der Zeit von 21.00 Uhr bis 1.45 Uhr am Hauptplatz eine Kundgebung von Impfgegnern statt, an der ca. 50 Personen teilnahmen. Es erfolgten fünf Anzeigen wegen Lärmerregung und eine Anzeige aufgrund des Versammlungsgesetzes.

Auto überschlug sich - zwei Verletzte im Krankenhaus