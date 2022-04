Die Krebshilfe Burgenland ruft mit der Aktion „Mocht’s Kilometa fia uns!“ bis zum 15. Mai 2022 alle Burgenländer dazu auf, mehr Bewegung zu machen und ihre bewegten Kilometer zu spenden

BURGENLAND. Heute weiß man, dass regelmäßige körperliche Aktivität ein wichtiger Faktor in der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, vor Knochen- und Muskelabbau, Diabetes und vielen weiteren Erkrankungen schützt und auch das Risiko, an Krebs zu erkranken, senkt. Deshalb setzt die Krebshilfe Burgenland auch heuer wieder auf ihre Aktion "Mocht’s Kilometa fia uns". Denn mit dieser hat die Bewegung gleich einen doppelten Effekt: Gutes tun für die eigene Gesundheit und mit Hilfe der Spenden auch für burgenländische Krebspatienten.

So nehme ich an der Aktion teil:

• Radfahren, laufen, gehen, wandern, spazieren, ….. alles ist möglich.

• Im Aktionszeitraum Kilometer sammeln.

• Am Ende des Aktionszeitraumes (oder auch schon früher) € 1,-- pro bewegtem Kilometer an die Krebshilfe Burgenland spenden AT 40 2011 1410 0502 6239

(Angabe Kennwort: Bewegung, Name, Adresse – Geb. Datum (Spenden sind absetzbar)

• Pro € 10,-- getätigter Spende kommt ein Los in den Lostopf. Das heißt, für z.B. 60 zurückgelegte Kilometer werden € 60,-- gespendet und man nimmt mit 6 Losen an der Verlosung teil

• Es werden 6 tolle Hauptpreise verlost (2 x Wellnesswochenende, „Kulinarische Verführung im Taubenkobel“, Kunstwerk von Harro Pirch , Trekkingbike, Golf-Schnupperstunde)

Die Spenden werden für die Finanzierung von Betreuungsstunden für burgenländische Krebspatient:innen verwendet.