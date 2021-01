Bis Donnerstagabend haben sich 8.088 Personen einem freiwilligen Antigen-Schnelltest unterzogen – die Massentests finden noch bis inklusive Sonntag statt

BURGENLAND. Am Donnerstagabend verkündete das Land die bisherige Bilanz der Corona-Massentests im Burgenland: Von den bisher 8.088 durchgeführten Schnelltests fielen zehn positiv aus.

45.198 Personen angemeldet

Bis zum Donnerstagabend haben sich im Burgenland insgesamt 45.198 Personen für die Massentests, die noch bis kommenden Sonntag stattfinden, angemeldet. Eine Anmeldung zu den Tests ist online über www.oesterreich-testet.gv.at möglich. Für Personen, die sich nicht online anmelden können, steht eine Hotline des Bundes unter 0800 220 330 (Montag bis Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr) zur Verfügung.

34 Teststationen

Die Antigen-Schnelltests werden an insgesamt 34 Teststationen angeboten. Getestet wird an allen fünf Testtagen (13. bis 17. Jänner) in den Bezirksvororten Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. An allen anderen Standorten wird an drei Tagen (15. bis 17. Jänner) getestet. Nähere Infos finden Sie hier.

56 Neuinfektionen und ein Todesfall seit gestern