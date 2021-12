BURGENLAND. Diese Woche haben NEOS-Landessprecher Christoph Schneider und Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik den „umgekehrten“ Adventkalender dem Frauenhaus in Eisenstadt überreicht. Bei diesem wurde nicht jeden Tag etwas aus einem Kästchen rausgeholt, sondern etwas hineingelegt, um damit zumindest ein paar Wünsche der Frauen und Kinder, die derzeit im Frauenhaus Burgenland leben, zu erfüllen.

Gegenstände des täglichen Gebrauchs

„Berührt haben uns im Vorfeld die Art der Wünsche, wie z.B. Zahnpasta, Shampoo oder Lippenpflege für Kinder. Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die die meisten von uns einfach kaufen, wenn sie benötigt werden. Das zeigt mir, dass es in einem so reichen Land wie Österreich, immer noch genug Menschen – allen voran Frauen - gibt, die von Armut betroffen sind und dass wir uns nicht nur mit Themen wie Corona oder Umwelt beschäftigen dürfen, sondern wir endlich auch die Entscheidung treffen müssen, gegen die Armut in Österreich anzukämpfen“, fordert Landessprecher Christoph Schneider. „Schön war zu sehen, wie viele Menschen sofort bereit waren, sich an der Aktion zu beteiligen, um Frauen in einer Notlage zu unterstützen“, so Schneider abschließend.