Fest der Jubelpaare in Samarein

15.07.2017, 21:20 Uhr

Am Sonntag, den 9. Juli 2017 feierten 14 Jubelpaare ihre Hochzeitsjubiläen.

Bei herrlichem Wetter begleiteten die Marktmusikkapelle und die Goldhauben- und Trachtengruppe die Paare in die Pfarrkirche. Pfarrer Mag. Josef Etzlstorfer segnete die Paare.Im Anschluß an die Messe wurden die Jubilierenden von den Goldhaubenfrauen in den Pfarrhof zum gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Torte eingeladen. Jedes Paar erhielt eine Kerze als Andecken.

Seit 50 Jahren sind Pauline und Walter Kaltenböck, Leopoldine und Johann Harrer, Erna und Josef Raab, Annemarie und Josef Rathmair, Marianne und Friedrich Ammer-Sallinger, Theresia und Franz Scharinger, Anna Maria und Hermann Kraxberger verheiratet.Die Rubin-Hochzeit für 40 Ehejahre feierten Marianne und Johann Aichinger, Brigitte und Friedrich Möstl, Helga und Rudolf Geiselmayr sowie Gerda und Josef Schallmeiner.Die Silberhochzeit feierten Isabella und Peter Ammerstrofer, Maria und Wolfgang Übleis, Franz und Helga Burgstaller.