Medaillenregen beim Nachwuchs Turnier

10.05.2017, 23:27 Uhr

Sowohl Gregor Spitzenberger (-27kg), der sich gegen 14 Gegner durchsetzten musste, als auch Nobis Julian (-30kg) erreichten den Turniersieg.Besonders beherzt kämpfte sich Elias Puttinger (-20kg) zur Goldmedaille, nachdem er den Auftakt Kampf verlor, konnte er die folgenden sieben Kämpfe in der stark besetzten Gewichtsklasse souverän für sich entscheiden. Weitere Goldmedaillen konnten sich Aichinger Alina, Kvesic Adrian und Mitter Maria sichern. Somit belegte der JU Dynamic One in der Vereinswertung den dritten Platz.