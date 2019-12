Ob „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „O Tannenbaum“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ es gibt eine Vielzahl klassischer Weihnachtslieder, aus der man in der Weihnachtszeit wählen kann. Hier eine kleine Auswahl zum Mitsingen:



Alle Jahre wieder



Alle Jahre wieder

kommt das Christuskind

auf die Erde nieder,

wo wir Menschen sind;

Kehrt mit seinem Segen

ein in jedes Haus,

geht auf allen Wegen

mit uns ein und aus;

Ist auch mir zur Seite

still und unerkannt,

dass es treu mich leite

an der lieben Hand.





Es wird scho glei dumpa



Es wird scho glei dumpa, es wird scho glei Nocht,

Drum kim i zu dir her, mei Heiland auf d’Wocht.

Will singan a Liadl, dem Liabling dem kloan,

Du mogst jo ned schlofn, i hear die lei woan.

Hei, hei, hei, hei!

Schlaf siaß, herzliabs Kind!

Vergiss hiaz, o Kinderl, dein Kummer, dei Load,

dass d’doda muaßt leidn im Stall auf da Hoad.

Es ziern ja die Engerl dei Liegerstatt aus.

Möcht schöna ned sein drin im König sein Haus.

Hei, hei, hei, hei!

Schlaf siaß, herzliabes Kind!

Ja Kinderl, du bist halt im Kripperl so schen,

mi ziemt, i kann nimmer da weg von dir gehn.

I wünsch dir von Herzen die süaßte Ruah,

die Engerl vom Himmel, die deckn di zua.

Hei, hei, hei, hei!

Schlaf siaß, herzliabes Kind!

Mach zua deine Äugal in Ruah und in Fried

und gib ma zum Abschied dein Segn no grad mit!

Aft wern ja mei Schlaferl a sorgenlos sein,

aft kann i mi ruahli aufs Niederlegn gfrein.

Hei, hei, hei, hei!

Schlaf siaß, herzliabes Kind!





O du Fröhliche



O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren, Christ ist geboren:

Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:

Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:

Freue, freue dich, o Christenheit!



