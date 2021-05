Die Gewerkschaft vida startete eine Befragung im Pflegebereich und stattete auch dem Pflegekompetenzzentrum des Arbeitersamariterbundes (ASB) in Siegendorf einen Besuch ab.



SIEGENDORF. "Schon vor der Corona-Krise klagten die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich über hohe Belastungen. Die Situation hat sich während der Pandemie verstärkt. Wir sind jetzt vor den Betrieben unterwegs und fragen die Kolleginnen und Kollegen, natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen, wo sie der Schuh drückt", erklärt vida-Landesgeschäftsführer Oliver Krumpeck.

Befragung in Siegendorf



Im Pflegekompetenzzentrum des ASB in Siegendorf hatten die Beschäftigten schon Gelegenheit, sich an der Umfrage zu beteiligen. Den Schichtwechsel nutzte die vida dafür, mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen. Mit der Kampagne "Mehr von uns. Besser für alle!" will die vida Burgenland auf die Situation der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich aufmerksam machen. Derzeit werden in burgenländischen Betrieben Fragebögen verteilt. Die Befragungsergebnisse sollen dabei helfen, wichtige Themen und Bedürfnisse der Belegschaften für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.