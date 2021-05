Laut aktueller Branchenbefragung der Österreichischen Hoteliervereinigung werden im Juni über 90 Prozent der Hotels ihre Türen für Gäste geöffnet haben – der Großteil, fast 70 Prozent, schon seit der ersten Gelegenheit, dem 19. Mai. Auch in den Bezirken Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung ergriffen Hoteliers die Gelegenheit und öffneten für ihre Gäste.

BEZIRK. Das Parkhotel in Eisenstadt hatte zuvor nur für Businesskunden offen und nutzte den ersten Öffnungstag, um auch anderen Gäste begrüßen zu dürfen. Die aktuelle Buchungslage sei jedoch nur mäßig: „Leider spielte das Wetter nicht mit. Im Mai und Juni haben wir normalerweise viele Gäste, die spontan nach Eisenstadt kommen wie etwa Rad- oder auch Kulturtouristen. Aufgrund der Pandemie finden viele Veranstaltungen und auch Hochzeiten aber nicht statt. Zudem regnete es auch noch viel und so blieben die Gäste zu Hause", berichtet Betreiberin Barbara Novak. Das Parkhotel nutzte die Zeit vom Lockdown, um einige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Stiegenhaus wurde etwa der Boden saniert, neue Sessel schmücken den Essbereich und die Küche wurde saniert.

„Durch die Festspiele im Juli kommen dann viele Touristen"

Auch im Hotel Weinwirtshaus Wlaschits in Klingenbach bemerkt man, dass die Leute noch abwarten, die Besitzerin ist aber optimistisch: „Heuer warten die Leute ab, wie das Wetter ist. Das derzeitige schlechte Wetter wirkt sich schon aus, aber die Buchungen werden dann explodieren, wenn das Wetter wieder besser wird - zumindest hoffen wir das! Durch die Festspiele im Juli kommen dann viele Touristen zu uns. Dass heuer weniger Kulturveranstaltungen stattfinden, merken wir nicht sonderlich. Durch die Absage des Lovelydays Festivals haben ganz wenige wieder storniert. Aber der Großteil der Leute kommt trotzdem", so Astrid Wlaschits. Insgesamt ist Wlaschits zufrieden mit den Buchungen: „"Es schaut bei uns im Hotel ganz gut aus mit der Auslastung. Es wird derzeit aber sehr viel kurzfristig gebucht, also ein oder zwei Wochen im Voraus. Das war auch letztes Jahr schon so. Das Buchungsverhältnis hat sich einfach total verändert. Letztes Jahr wurden dann Löcher, die wir im Juni hatten, auch kurzfristig noch „gefüllt“."

Nächster Schwung wird erwartet

„Die Stimmung ist gut, die Freude über die Rückkehr der Gäste und Mitarbeiter ist enorm. Ganz wichtig war dafür, dass in der ersten Woche alles wie am Schnürchen lief“, erklärt ÖHV (Österreichische Hoteliervereinigung)-Präsidentin Michaela Reitterer. Wer seinen Urlaub noch nicht gebucht hat, sollte das rasch tun, so die Branchenkennerin: „Wer früh und direkt beim Hotel bucht, hat die größte Auswahl und bekommt die besten Konditionen.“ Einen nächsten Schwung an Buchungen erwartet sie spätestens mit den für 10. Juni angekündigten Lockerungsschritten.

Wichtig, dass Gäste sich an Regeln halten

Die langersehnte Öffnung komme für touristische Betriebe – nach sieben Monaten Schließzeit – um keinen Tag zu früh, sagt Wirtschaftskammer Präsident Peter Nemeth. „Bei aller Freude über die Öffnungsschritte muss man aber auch klar sagen: Aufsperren und Geschäft machen sind zwei paar Schuhe.“ Die weiter bestehenden restriktiven Maßnahmen würden sich auf die Rentabilität niederschlagen. „Wir hoffen natürlich, dass der rückläufige Trend bei den Infektionen weiter anhält und der Impfturbo wirkt, damit ab Juli die nächsten Öffnungsschritte gesetzt werden. Es wird aber auch daran hängen, wie sich die Gäste an die Regeln halten. Die Betriebe brauchen Planungssicherheit und Perspektiven.“

Frühlings-Bonusticket

Das Burgenland verzeichnet im Tourismus im Winterhalbjahr 2020/21 (November - April) ein Minus von 67,0 Prozent und im bisherigen Kalenderjahr 2021 (Jänner - April) ein Minus von 56,3 Prozent. Allerdings nächtigten in den Monaten Juli, August und September 2020 so viele Gäste wie noch nie im Burgenland und das Land will seinen Tourismus noch weiter stärken: Mit dem Frühlings-Bonusticket werden Gästen 75 Euro gutgeschrieben, die bis Ende Juni mindestens drei Nächte in einem burgenländischen Beherbergungsbetrieb verbringen. Dies gilt für alle Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich. Die Betriebe rechnen den Sofortrabatt mit Burgenland Tourismus ab.

„Oft bleiben Kunden nur ein bis zwei Tage"

Im Parkhotel in Eisenstadt wurden bisher noch keine Bonustickets eingelöst: „Diese Aktion ist an drei Übernachtungen gebunden. In einer kleinen Stadt wie Eisenstadt ist dies aber nicht oft der Fall, wir haben viele Kunden, die nur eine bis zwei Nächte bleiben", so Novak. Auch in Klingenbach kann das Bonusticket eingelöst werden: „Ich denke, dass die Thermen von dieser Aktion mehr profitieren. Aber die Leute nutzen es auch bei uns trotzdem gerne, damit wird ihnen in unserem Hotel praktisch fast ein ganzer Tag geschenkt", erklärt Wlaschits.

Comeback für Tourismus

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil informierte mit WK-Präsident Peter Nemeth, Tourismusdirektor Didi Tunkel und KBB-Generalintendant Alfons Haider über die Öffnungsschritte am 19. Mai .

Foto: Landesmedien Service

hochgeladen von Sandra Koeune

Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil sieht - gemeinsam mit Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel - im Paket „Bonusticket und Corona-Kasko“ die bestmöglichen Voraussetzungen, um im Zuge der Wiederöffnung der Hotellerie vor allem inländische Gäste ins Burgenland zu holen. „Meine Aufgabe als Tourismusreferent ist es, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit unser Tourismus nach den Pandemie-bedingten Lockdowns ein starkes Comeback schafft“, so der Landeshauptmann.

