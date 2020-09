Wegen Bauarbeiten werden von 9. September bis 17. September die Bushaltestellen am Domplatz in Eisenstadt in die Josef Joachim-Straße, die St. Rochus Straße und die Bahnstraße verlegt.

EISENSTADT. Die Energie Burgenland verlegt im Bereich der Kreuzung Beim Alten Stadttor/B50 St. Antoni Straße die Fernwärme-Leitungen neu. Wegen der Grabungsarbeiten wird der Kreuzungsbereich ab Mittwoch, 9. September bis Donnerstag, 17. September für den Linienbusverkehr nicht befahrbar sein.

Stadtbus nicht betroffen

Sämtliche Haltestellen vom Domplatz werden deshalb im Zeitraum von 9. September bis 17. September in der Zeit von 20 bis 04.30 Uhr in die Josef Joachim-Straße, die St. Rochus Straße und die Bahnstraße verlegt. Der Stadtbus Eisenstadt ist davon nicht betroffen.