Feiern in Bibliotheken. Die erste Lange Nacht der Bibliotheken im Bezirk Eisenstadt-Umgebung

04.05.2018, 11:11 Uhr

Der 28. April 2018 lässt sich als historischer Tag in der Bibliothekenwelt des Burgenlandes verbuchen: Die erste gemeinsam orchestrierte, burgenlandweite LANGE NACHT DER BIBLIOTHEKEN fand statt!

Ganz nach dem Vorbild der Langen Nacht der Museen oder Lange Nacht der Kirchen war es jetzt für die Büchereien des Landes einmal Zeit, Ihre Pforten bis zur Geisterstunde zu öffnen, und die Aktion wurde zu einem vollen Erfolg.

Auch dienahmen an dieser tollen Aktion teil.In derdie Regionalbibliothek des Bezirkesfeierte man diverse Jubiläen der Mitarbeiterinnen und lud alle BesucherInnen ein mitzufeiern. Ursula Tichy, Büchereileiterin von 1998-2014, ist bereits seit 20 Jahren im Dienste der Bücherei Wimpassing im Einsatz und das wurde mit Uhudler-Frizzante, Blumen, Geschenke, Tichy-Eismarillenknödel und vielen treuen gebührend LeserInnen gefeiert.In derlasen Kinder aus ihren Lieblingsbüchern und begeisterten die zahlreichen BesucherInnen.Auch dieöffnete ihre Pforten bis Mitternacht und verwöhnte die LeserInnen mit Getränken und Snacks.Dieveranstaltete Lesungen, einen Bücherflohmarkt und ein Schätzspiel zum Thema "Buch" und in derwurde zu jeder vollen Stunde aus Bestsellern vorgelesen.In Summe strömten am 28. Aprilin die burgenländischen Bibliotheken. Ein Zeichen für die lebendige Bibliothekskultur im Burgenland.Die Anzahl der aktiven LeserInnen steigt seit einige Jahren und es werden immer mehr Veranstaltungen organisiert. Die Verbindung von stillem Lesen zuhause und die Kommunikation über Bücher, Literatur und Geschichten hat eine lange Tradition, die bis heute ungebrochen ist.Weitere Informationen über die Bibliotheken Burgenland: www.bibliotheken-burgenland.at