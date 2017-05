Kunst und Kreativität auf der Puszta

15.05.2017, 10:01 Uhr

Am Samstag lud PAN.MAC zu einem Fest nach Siegendorf

Vielschichtiges Programm

SIEGENDORF. Die Lebensfreude war beinahe greifbar am Samstag auf der Puszta. Auf dem alten Gutshof zelebrierte PAN.MAC – ein Verein zur Förderung von moderner Kunst und Kultur im Burgenland ein traumhaftes Fest.Jede Menge Kunstaussteller, Live-Musik und DJ's sorgten für einen feinen Tag für Jung und Alt. Peter Prunner und Thomas Ehrenhofer verzauberten das Gelände in eine kleine Wohlfühloase, in der es den vielen Besuchern an nichts mangelte. Auch weil Kulinarik, Yoga-Workshop, Tischtennisturnier oder Lagerfeuerromantik ein stakes Event abrundeten, hoffen wohl alle auf eine Fortsetzung der gelungenen Veranstaltung.