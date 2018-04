Landesfrauenkonferenz Burgenland

22.04.2018, 22:00 Uhr

Es gab Anträge an die Bundesregierung:1."Das Leben einfacher und sicherer machen"Frauen sind immer öfter besser ausgebildet, sind rechtlich gleichgestellt, aber in der Alltagsrealität gibt es noch viele Probleme. Die Landesfrauenkonferenz wolle daher fordern.Eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter ArbeitEine Anhebung des Mindestlohnes auf 1700 Euro bruttoFördermaßnahmen zur Au-und Weiterbildung von Frauen2. "Flächendeckende Kinderbetreuung"Das Burgenland verfügt im Bundesländervergleich über ein sehr gut ausgebautes Kinderbetreuungsnetz für die Altersgruppe zwischen 3. und 6. Lebensjahr. Verbesserungsbedürftig ist die Betreuung von Kindern bis zum 3. Lebensjahr sowie von Volksschulkindern an den Randzeiten und in den Ferien.Daher die Forderung der SPÖ Frauen:Bedarfsgerechte Öffnungszeiten, auch in den Ferien und an RandzeitenDen weiteren Ausbau der NachmittagsbetreuungEin zweites verpflichtendes Kindergartenjahr3. "Familienbonus für jedes Kind"Aus aktuellen Gründen haben wir eine Forderung an die neue Bundesregierung. Die SPÖ ist selbstverständlich für einen Familienbonus - aber nicht so, wie ihn Bundesregierung beschlossen hat.Frauen der SPÖ fordern:Jedes Kind soll unabhängig vom Einkommen der Eltern gleich viel vom Familienbonus profitieren! Die Gerechtigkeit soll siegen, denn jedes Kind ist gleich viel wert.4. "Schwangerschaftsabbruch, Aufklärungsarbeit und Kostenübernahme von Verhüttungsmitteln"Das Burgenland ist bis heute das einzige Bundesland, in dem Schwangerschaftsabbrüche weder privat noch in einem öffentlichen Krankenhaus durchgeführt werden.Darum die Forderung:eine Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches im Burgenlandeine Kostenübernahme von Verhütungsmittelnmehr Aufklärungsarbeit an Schulen5. "Gegen die Einführung eines 12-Stunden-Arbeitstages"Die schwarz-blaue Regierung hat angekündigt eine 12-Stunde -Arbeitstag einzuführen. Für Arbeitnehmerinnen mit Kindern bedeutet der 12 Stundentag, dass es noch schwieriger wird, Beruf und Familie zu vereinbaren. 12 Stunden haben eine negative Auswirkung auf die Gesundheit und das Risiko ins Burnout zu fallen ist sehr hoch.Die SPÖ Frauen Burgenland fordern:keine Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit auf Stunden und keine Anhebung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 60Stundenkeine Verkürzung der Ruhezeiten von 11 auf 8 Stundenkeine Streichung von Überstundenzuschlägeneine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn und Personalausgleich6. "Gegen die Einführung von Studiengebühren2018 beschloss die Regierung die Wiedereinführung von Studiengebühren.Die SPÖ Frauen fordern:die Verbesserung der Betreuungsverhältnisse ( mehr ProfessorInnen für die Studierenden )die Garantie eines offenen Hochschulzugangeskeine Studiengebühren, da diese die soziale Durchmischung an den österreichischen Universitäten verhindernSanierung der Gebührenbefreiung für erwerbstätige StudierendeAuch die Schriftstellerin, Jutta Treiber, gab noch einem kurzen Rückblick aus "100 Jahre Frauenwahlrecht" in Österreich, mit kurzen Worten zum Besten.