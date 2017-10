Neues Team, neues Glück: SPÖ-Eisenstadt freut sich über neue Frauenpower im Team

18.10.2017, 13:14 Uhr

Die SPÖ-Eisenstadt wird also in Zukunft eine noch stärkere Stimme für Frauen sein.„Wir werden verantwortungsvolle und moderne Politik für die Eisenstädterinnen und Eisenstädter machen und nicht zurückblicken und analysieren, was nicht erfolgreich war, sondern nach vorne schauen. Gemeinsam wollen wir mehr Weitblick, Qualitätsbewusstsein, mehr Zusammenhalt und partnerschaftliches Denken in die Gemeindepolitik bringen.Die Stärke in unserem neuen Team liegt vor allem in notwendiger Kompromissbereitschaft, sowie Feingefühl und zukunftsorientiertem Denken.“ So Vbgm. Günter Kovacs.

Günter KovacsVizebürgermeisterRenée Maria WisakStadträtinBernd WeißKlubobmannLisa VoglObfrau PrüfungsausschussBeatrix WagnerGemeinderätinBettina EisznerGemeinderätinAnika KarallGemeinderätin