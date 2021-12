Am Donnerstag, 30. Dezember, ab 20 Uhr findet im Kulturzentrum d´Zuckerfabrik in Enns endlich wieder ein Konzert statt: Das Silvester WarmUp mit „The Austrian Pink Floyd Show."

ENNS. Das authentische Konzerterlebnis der Band „Floyd Division" wird getrieben von der Leidenschaft "Pink Floyd". Sie haben sich darauf spezialisiert, die Musik einer der besten und „magischsten“ Rockbands aller Zeiten aufleben zu lassen. So formierte sich 2009 eine Gruppe enthusiastischer Musiker, um zeitloser - „magischer“ Musik Leben einzuhauchen, diese auf die Bühne zu bringen und mit viel Herzblut und musikalischem Können, nahe am Original wiederzugeben.

„Rundum-Konzerterlebnis“

Mit Songs wie „Wish You Where Here" oder „Another Brick in the Wall" dreht „Floyd Division" die Uhren ein wenig zurück und nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch die Songwelt von Pink Floyd ab 1970 bis zur Division Bell Ära. Eine professionelle Licht und Multimedia Show mit Video Projektionen auf Leinwand runden das Konzerterlebnis "Floyd Division" ab und sorgen neben dem Bombast-Sound für ein optisches Highlight.

Das Konzert findet unter der 2G- Regelung und FFP2-Maskenpflicht sowie mit zugewiesenen Sitzplätzen statt.

Nähere Infos und Tickets unter: zuckerfabrik.at/floyd-division/