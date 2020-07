Die St. Florianer Brucknertage finden heuer von 16. bis 23. August wie gewohnt im Stift St. Florian statt. Das ursprüngliche Programm wurde adaptiert und ein zum Teil neues, aber nicht minder abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.



ST. FLORIAN. Das Motto der St. Florianer Brucknertage war dem Team in Coronazeiten in gewisser Weise ein Leitfaden durch die Phase des Stillstandes und des Innehaltens. „Wir wollen das Festival 2020 vollenden - uns nicht unterkriegen lassen.“ Dem Motto sei Dank hat das kleine, aber starke Team der St. Florianer Brucknertage in kürzester Zeit das ursprüngliche Programm adaptiert und ein zum Teil neues, aber nicht minder abwechslungsreiches Programm 2020 auf die Beine gestellt. „Das heurige Programm der Brucknertage zeigt, dass Bruckners Geist auch in anderen Musikgenres weiterlebt“, sagt Matthias Giesen, Künstlerischer Leiter der Sankt Florianer Brucknertage.

Termine, jeweils um 19.30 Uhr

•Sonntag, 16. August, Marmorsaal

Eröffnungskonzert mit Rudi Wilfer: „Ein schönes Thema von Meister Bruckner“

•Montag, 17. August, Marmorsaal

Laurens Weinhold (Violine) und Philipp Scheucher (Klavier): „Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag“

•Dienstag, 18. August, Stiftsbasilika

Sechste Internationale Orgelnacht

•Mittwoch, 19. August, Marmorsaal

Christoph Eggner und Elias Gillesberger (Klavier): „Anton Bruckners vierte Symphonie Version 1888 für zwei Klaviere"

•Donnerstag, 20. August, Marmorsaal

Solo-Abend mit Konstantin Wecker

•Freitag, 21. August, Marmorsaal

Kammerkonzert mit Mitgliedern des Altomonte-Orchester und Rémy Ballot

•Samstag, 22. August, Marmorsaal

Konzert Konzert mit dem Spring String Quartet: „Best Ingredients"

Tickets und Informationen unter brucknertage.at

Bruckner-Frühshoppen

Sonntag, 23. August, 10 Uhr, Gasthof Wimhofer

Musikverein St. Florian